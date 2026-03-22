caporalato le prefetture fanno il punto

Le Prefetture di Grosseto e Siena hanno organizzato riunioni in collegamento video con le task force interprovinciali, mirate a monitorare e affrontare il fenomeno del caporalato nel settore agricolo. Le riunioni si sono svolte contemporaneamente, coinvolgendo rappresentanti delle autorità locali e delle forze dell’ordine per discutere le attività in corso e le misure adottate.

Si sono tenute contemporaneamente, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena le riunioni delle task force interprovinciali istituite nelle due Prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. I nuclei, composti da esponenti delle due Province, Forze dell’ordine, Ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette ’aziende senza terra’ e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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