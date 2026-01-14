Caporalato a Siena e Grosseto | task force delle prefetture per contrastare lo sfruttamento dei braccianti

È stata istituita una task force interprovinciale tra Siena e Grosseto, con l’obiettivo di contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei braccianti nelle aree interessate. L’iniziativa mira a rafforzare i controlli e prevenire pratiche illecite, garantendo condizioni di lavoro più sicure e rispettose dei diritti dei lavoratori. Questo intervento rappresenta un passo importante nella lotta contro ogni forma di sfruttamento nel settore agricolo locale.

