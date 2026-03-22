Dal 24 marzo, Daniele Ippolito e Alessandro Freschi (Casa Surace) conducono un nuovo format ibrido tra talk show e podcast televisivo, girato nello studio discografico Artistika Recording di Torre del Greco. Da martedì 24 marzo alle 20.10 parte la nuova stagione di "VULCANICI", il format campano più longevo e amato del panorama radiotelevisivo regionale, giunto quest'anno alla sua ottava edizione su Canale 21 (canale 10 del digitale terrestre) e Canale 21 Extra (in Lazio canale 19 del digitale terrestre). Ma quest'anno qualcosa cambia — in meglio. Il programma abbraccia il linguaggio del podcast televisivo e si trasforma in un "PodClub": non più un'intervista tradizionale, ma una conversazione vera, diretta, senza filtri, come quelle che si fanno tra amici attorno a un tavolo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Canale 21, torna “VULCANICI”, il PodClub tra musica, storie e volti della scena napoletana

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