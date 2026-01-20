Volti e suoni della pace; iniziativa tra storia arte e musica

Il progetto “Volti e suoni della pace” è un evento che unisce storia, arte e musica per promuovere valori di dialogo e convivenza. Si terrà giovedì sera al Circolo del nuoto di Avellino, in contrada Archi, a partire dalle 18. Un’occasione per riflettere sui temi della pace attraverso momenti culturali e artistici, in un contesto dedicato alla condivisione e alla crescita collettiva.

Tempo di lettura: 2 minuti “Volti e suoni della pace ”, è il tema di un evento in programma giovedì sera al Circolo del nuoto di Avellino, in contrada Archi, con inizio alle 18.30. Una serata fra storia, arte e musica che prende spunto dal libro di Angelo Picariello, Liberiamo Moro dal Caso Moro. L’opera dello statista democristiano, la sua incisiva azione, a partire dagli anni Sessanta, che lo vide protagonista dentro uno scenario internazionale caratterizzato dalla Guerra fredda, verrà raccontata in relazione con la nostra storia provinciale, mettendo a fuoco soprattutto lo spirito con cui fu concepita un’opera che al momento della sua inaugurazione, più di 60 anni fa, alla fine del 1965, fece molto discutere per la ardita idea di ritrarre insieme figure di santi e leader politici dell’epoca riconoscibili dentro tanti volti anonimi di gente del popolo: il Murale della Pace realizzato nella Chiesa di San Francesco, alla Ferrovia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

