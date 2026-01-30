Il successo del primo campionato regionale di danza acrobatica Csi

La prima edizione del campionato regionale di danza acrobatica, chiamato 'Aerial Elegance', ha attirato molta attenzione. Domenica 25 gennaio, 50 atleti da tutta la Toscana si sono confrontati in una gara che ha visto coinvolto il CSI Toscana e la Mudra Dance Academy. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con esibizioni che hanno sorpreso pubblico e giudici. La manifestazione si è svolta senza problemi e ha lasciato tutti soddisfatti.

Alta partecipazione alla prima edizione del Campionato regionale di 'Aerial Elegance' contest di danza acrobatica, organizzato dal CSI Toscana in collaborazione con l'associazione sportiva Mudra Dance Academy, che domenica 25 gennaio ha visto 50 atleti provenienti da tutta la Toscana esibirsi e.

