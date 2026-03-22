camionista in manette per violenza

Un camionista è stato arrestato dopo aver aggredito una donna alcune sere fa. La vittima ha denunciato di aver subito violenza da parte dell’uomo, che ora si trova in custodia. I dettagli dell’incidente non sono ancora completamente chiariti, ma l’arresto è stato confermato dalle autorità. La situazione rimane sotto indagine.

Un brutto fatto di cronaca di cui non si conoscono ancora i dettagli. Vittima - alcune sere fa - una donna, che avrebbe subito violenza sessuale da un camionista poi finito in manette. Lei si era fidata di lui e aveva accettato un passaggio dall’autotrasportatore, perché diretta fuori provincia. Protagonisti due rumeni, il camionista appunto e la giovane donna. L’autista era salito in Valtellina per consegnare della merce a bordo di un Tir, poi la sosta in un parcheggio per riposare lungo la Statale 38 dello Stelvio. Ma nella cabina del Tir la giovane, nel buio della notte, avrebbe subito la violenza dal connazionale. A dare l’allarme è stato un altro autotrasportatore, presente nella stessa area con il suo mezzo pesante, che avrebbe chiamato il numero di emergenza facendo scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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