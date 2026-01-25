Violenza sessuale a Forio | in manette un 38enne

Un uomo di 38 anni di origini pakistane è stato arrestato a Forio d'Ischia in esecuzione di un provvedimento di carcerazione. L’arresto deriva da un episodio di violenza sessuale avvenuto nel 2018. La Polizia di Stato ha portato a termine l’operazione, assicurando alla giustizia il soggetto coinvolto.

Violenza sessuale commessa a Forio d'Ischia nel 2018: 38enne finisce in carcere. La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne di origini pakistane in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Ischia hanno eseguito il provvedimento.🔗 Leggi su Napolitoday.it

