Insegue e molesta per strada un minorenne | 45enne in manette per violenza sessuale

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver inseguito e molestato un ragazzino in strada, causando grande paura al minore. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in un quartiere residenziale, dove il giovane cercava di chiedere aiuto con un segnale di pericolo, senza però riuscirci.

L'indagato rintracciato tramite i filmati di videosorveglianza e poi il riconoscimento della vittima: Rintracciato a Fontivegge Blocca un ragazzino per strada e lo molesta. Inutili i tentativi del minore di attirare l’attenzione con il segnale di pericolo. L’arresto fa seguito alla denuncia presentata da un 17enne presso la Stazione dei Carabinieri di Perugia. Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto, verso le 19.30 di uno degli ultimi giorni di gennaio, in via Cortonese. L'uomo lo aveva seguito per un lungo tratto di strada rivolgendogli esplicite avance sessuali, nonostante la resistenza del minore, l'aggressore lo aveva costretto con la forza ad appoggiare la mano sulle proprie parti intime.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Infermiere molesta e maltratta due anziane di una rsa: arrestato per violenza sessuale. Video Violenza sessuale a Forio: in manette un 38enneUn uomo di 38 anni di origini pakistane è stato arrestato a Forio d'Ischia in esecuzione di un provvedimento di carcerazione.