Cambiamento fermo da 30 anni C' è da votare

Da tre decenni, il cambiamento nel Paese è rimasto fermo e in discussione. Ora, ci sono le elezioni e l’unico atto necessario è andare a votare. Durante gli ultimi trent’anni, si sono alternate speranze di miglioramento e momenti di rassegnazione, ma la realtà rimane questa: il voto rappresenta l’unica possibilità di agire.

C’è da votare. E basta. Abbiamo alternato l’illusione che questo Paese potesse essere migliorato, negli ultimi trent’anni, a momenti in cui ci siamo detti che probabilmente non cambierà mai. Un certo fatalismo ogni volta ci ha indotto a credere che niente abbia mai davvero cambiato questo popolo, e che, dunque, non l’abbia cambiato Di Pietro, Berlusconi, la sinistra: se non riammodernando e rilegittimando un’arretratezza storica e culturale e civica. Da trent’anni, appunto, ogni tanto ci siamo detti che si fronteggiavano due Italie: una giustizialista, che puntava il dito e a prescindere condannava, e una garantista, che guardava alle regole... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cambiamento fermo da 30 anni. C'è da votare Articoli correlati Cambiamento climatico, in cinque anni Calabria colpita da 122 eventi estremiSecondo Legambiente, Reggio è tra le città al di sopra dei 50 mila abitanti che non ha un piano di adattamento, come invece prevede la normativa... Bari: Petruzzelli in sciopero, contratto fermo da 20 anniLa piazza Libertà di Bari è diventata oggi, martedì 10 marzo 2026, il palcoscenico di una protesta che va oltre la semplice richiesta di aumenti... Want to Speak English Like a Native – Improve Your Fluency in 5 Hours!