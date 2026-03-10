Oggi a Bari, nella piazza Libertà, si svolge una protesta legata allo sciopero del teatro Petruzzelli, che da venti anni attende un nuovo contratto. La mobilitazione coinvolge lavoratori e rappresentanti sindacali che chiedono attenzione per le condizioni di lavoro e il rinnovo delle intese contrattuali ferme da molto tempo. La situazione ha portato alla chiusura temporanea delle attività teatrali.

La piazza Libertà di Bari è diventata oggi, martedì 10 marzo 2026, il palcoscenico di una protesta che va oltre la semplice richiesta di aumenti salariali. I lavoratori della Fondazione Petruzzelli, uniti da diverse sigle sindacali, hanno occupato lo spazio pubblico per denunciare un blocco contrattuale ventennale e le nuove restrizioni operative imposte dalla finanza pubblica. Il sit-in organizzato dai coristi e dagli orchestrali ha avuto come sfondo musicale l’intonazione collettiva del Va Pensiero di Giuseppe Verdi, simbolo di una lotta per la dignità professionale. L’evento non si è limitato alla piazza: i manifestanti hanno ottenuto un incontro in Prefettura per presentare un documento ufficiale contenente le rivendicazioni principali relative a stipendi e turnover. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: Petruzzelli in sciopero, contratto fermo da 20 anni

Articoli correlati

La protesta dei lavoratori del Petruzzelli: "Contratto fermo da 20 anni e turnover ridotti"Coristi, orchestrali e lavoratori della Fondazione Petruzzelli sono scesi in piazza, questa mattina, a Bari, per protestare contro la situazione...

Lupi, l'assessore Mammi: "Piano di gestione nazionale fermo da oltre 20 anni, servono nuovi strumenti"Una giornata di confronto promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune e la Provincia di Rimini per affrontare il tema degli...

Tutto quello che riguarda Bari Petruzzelli in sciopero contratto...

Temi più discussi: La protesta dei lavoratori del Petruzzelli: Contratto fermo da 20 anni e turnover ridotti; Bari, lo sciopero al Giulio Cesare-Romanazzi: a manifestare docenti e personale Ata dell'istituto FOTO/VIDEO; Scontro a scuola con la preside, al Romanazzi di Bari sciopero di docenti e personale Ata.

La protesta dei lavoratori del Petruzzelli: Contratto fermo da 20 anni e turnover ridottiCoristi, orchestrali e lavoratori della Fondazione Petruzzelli sono scesi in piazza, questa mattina, a Bari, per protestare contro la situazione legata al contratto nazionale fermo da 20 anni e altre ... baritoday.it

Petruzzelli, la rivolta degli orchestrali: A Bari le paghe più basse, chi può scappaOggi sit-in davanti alla Prefettura. Terry Caricola. mezzosoprano: Il contratto nazionale è già da fame ma qui è stato introdotto un integrativo al ribasso. E c’è la fuga dei musicisti, preferiscono ... msn.com

Telesveva. . +++SERIE B, BARI KO A PESCARA: TUTTI IN RITIRO - SERIE C, NESSUNO MALE COME IL FOGGIA: NONO KO DI FILA, PAZIENZA RESTA IN SELLA - ECCELLENZA, BRINDISI E BISCEGLIE NON SI FERMANO: REGOLATE ANCHE TAURISAN - facebook.com facebook

Cittadella della giustizia di Bari, respinto il ricorso degli ambientalisti. Il Consiglio di Stato: «Progetto è legittimo» - News x.com