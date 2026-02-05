Cambiamento climatico in cinque anni Calabria colpita da 122 eventi estremi

La Calabria ha subito 122 eventi estremi dal 2010 a oggi, secondo Legambiente. Negli ultimi cinque anni, sono stati registrati 105 di questi fenomeni, tra alluvioni e tempeste, che hanno provocato danni e disagi. La regione si trova tra le più colpite dal cambiamento climatico in Italia, con un aumento di eventi intensi e improvvisi.

Secondo Legambiente, Reggio è tra le città al di sopra dei 50 mila abitanti che non ha un piano di adattamento, come invece prevede la normativa nazionale approvata nel 2023 Si tratta di allagamenti dovuti a piogge intense, trombe d'aria e raffiche di vento, frane da piogge intense, esondazioni fluviali, mareggiate e siccità prolungata. In una nota Legambiente Calabria analizza la situazione citando i dati dell'osservatorio città clima. I fenomeni naturali registrati si sono “amplificati a dismisura negli ultimi decenni a causa di due fattori specifici: il cambiamento climatico e il consumo di suolo”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Calabria Eventi

Nel 2025, Genova si è distinta come la città italiana più colpita da eventi meteo estremi, tra cui pioggia intensa, grandinate e trombe d'aria.

La crisi climatica continua a colpire l’Italia, con la Sicilia tra le regioni più esposte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calabria Eventi

Argomenti discussi: Blog | In cinque punti, due grafici e tre video le temperature nel 2025; Adattamento climatico dell’UE: la resilienza richiede 69 miliardi l’anno; Se la crisi climatica entra nel piatto e in testa; La Bandiera blu da difendere, i cinque obiettivi del Comune. Ecco il quadro e la situazione.

Cambiamento climatico. Nuovo allarme Oms: Tra il 2030 e il 2050 previsti 250mila morti in più all’anno per le ricadute sulla saluteSe ne è parlato a una tavola rotonda di alto livello nell’ambito dell’Assemblea mondiale dell’Oms in corso a Ginevra. Il Dg Oms: La crisi climatica è una crisi sanitaria, che alimenta le epidemie, ... quotidianosanita.it

Cop30, qual è l'opinione dei cittadini europei sul cambiamento climatico?Un nuovo sondaggio mostra che cinque Paesi dell'Ue ritengono che i peggiori impatti climatici possano ancora essere evitati, ma differiscono su quanto l'Ue dovrebbe fare per affrontare il cambiamento ... it.euronews.com

“Eh ma il cambiamento climatico” cit. Post dedicato https://wp.me/p5CUna-9Ri facebook

Il cambiamento climatico è già qui. Il governo se n’è accorto Il mio intervento di oggi alla Camera @Azione_it x.com