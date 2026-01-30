Mattinata di incontri a Casa Milan. Allegri ha incontrato la dirigenza per mettere a punto le mosse dell’ultima ora di mercato. Si lavora per accelerare su Mateta, che potrebbe arrivare a breve, e per definire il prestito di Odogu. I dirigenti e l’allenatore sono concentrati su queste trattative, cercando di portare a termine tutto prima della scadenza.

Mattinata di lavoro a Casa Milan. Massimiliano Allegri ha incontrato la dirigenza del Milan per definire le mosse degli ultimi giorni di mercato e accelerare sulle priorità. Il dossier principale resta l’attacco. Jean-Philippe Mateta è il nome caldo: il Milan ha impresso un’accelerazione per sbloccare l’operazione con il Crystal Palace e portare il centravanti subito a Milanello. Non solo punte. Sul tavolo anche il reparto arretrato: l’eventuale arrivo di un nuovo centrale potrebbe ridisegnare le gerarchie e aprire a una uscita in prestito per David Odogu, soluzione valutata per garantirgli continuità e minuti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, vertice Allegri-dirigenza: Mateta accelera, Odogu verso il prestito

Dopo la sfida contro la Roma, il Milan si trova in una posizione di stabilità nella corsa alla Champions League, ma si allontana dai rivali dell’Inter.

