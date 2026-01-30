Milan vertice Allegri-dirigenza | Mateta accelera Odogu verso il prestito
Mattinata di incontri a Casa Milan. Allegri ha incontrato la dirigenza per mettere a punto le mosse dell’ultima ora di mercato. Si lavora per accelerare su Mateta, che potrebbe arrivare a breve, e per definire il prestito di Odogu. I dirigenti e l’allenatore sono concentrati su queste trattative, cercando di portare a termine tutto prima della scadenza.
Mattinata di lavoro a Casa Milan. Massimiliano Allegri ha incontrato la dirigenza del Milan per definire le mosse degli ultimi giorni di mercato e accelerare sulle priorità. Il dossier principale resta l’attacco. Jean-Philippe Mateta è il nome caldo: il Milan ha impresso un’accelerazione per sbloccare l’operazione con il Crystal Palace e portare il centravanti subito a Milanello. Non solo punte. Sul tavolo anche il reparto arretrato: l’eventuale arrivo di un nuovo centrale potrebbe ridisegnare le gerarchie e aprire a una uscita in prestito per David Odogu, soluzione valutata per garantirgli continuità e minuti. 🔗 Leggi su Milanzone.it
