Calciomercato Calabria torna in Serie A? La suggestione di un ritorno al Milan e gli altri scenari

Dopo aver lasciato il Milan a gennaio 2025 per trasferirsi al Bologna e poi aver proseguito in Grecia, Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A. Le voci sul suo possibile ritorno al club rossonero si fanno sempre più insistenti, alimentando i dubbi sul suo futuro. La situazione resta aperta, ma il suo nome continua a essere tra i più caldi sul mercato.

Davide Calabria, terzino destro classe 1996 nato e cresciuto nel Milan, ha lasciato - come si ricorderà - il club rossonero nel calciomercato invernale 2025, con destinazione Bologna. Questo poiché prossimo alla scadenza di contratto e con qualche problema di troppo nell'ambiente milanista, sopraggiunto con l'avvento in panchina dell'allenatore Sérgio Conceição. Dopo i mesi in rossoblu, culminati con il successo della Coppa Italia - ironia della sorte - proprio contro il Diavolo, Calabria, libero da vincoli, si è accordato con i greci del Panathinaikos per un contratto fino al 30 giugno 2028 da 2 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Approfondimenti su Calabria Milan

Ultime notizie su Calabria Milan

Calabria, pronto il ritorno in Serie A dell’ex capitano del Milan? Due le ipotesi in questa ultima settimana di mercatoCalabria, pronto il ritorno in Serie A dell’ex capitano del Milan? Due le ipotesi in questa ultima settimana di mercato A pochi mesi dal suo addio al calcio italiano, il futuro di Davide Calabria potr ... milannews24.com

Calabria vuole tornare in Serie A, tre club interessati: ostacolo ingaggioVisualizzazioni: 0 Davide Calabria mira a un ritorno in Serie A, ma il suo stipendio di 2 milioni l’anno rappresenta un ostacolo per i club interessati al terzino ex Milan. Davide Calabria: Interesse ... calciostyle.it

«L'URAGANO JOVIC TRAVOLGE LA GRECIA! 11 GOL IN 7 PARTITE CON L'AEK E POKER CLAMOROSO AL PANATHINAIKOS DI CALABRIA: È LUI IL VERO RIMPIANTO» #Jovic #Milan #AEKAtene #Calabria #BOMBER #Calciomercato x.com

