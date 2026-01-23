Calciomercato Milan Onstein saltato Moretto | Accordo vicino tra Genk e Barcellona per il difensore

Dopo il mancato trasferimento di Juwensley Onstein al Milan, si segnala un interesse del Barcellona per il difensore belga del 2007. Secondo fonti di mercato, un accordo tra il club catalano e il Genk sarebbe prossimo, aprendo nuove possibilità per il giovane calciatore. La situazione resta in evoluzione, mentre il mercato si avvicina alla conclusione.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo il tedesco, solo voci di interessamenti per alcuni difensori, ma nessuna offensiva per completare il reparto. Piuttosto, il club di Via Aldo Rossi si è concentrato nel rinforzare la rosa del Milan Futuro, seconda squadra rossonera che ha l'obiettivo di far crescere talenti e di lanciarli nel calcio dei 'grandi' molto prima di quanto avverrebbe senza squadra secondaria.

Calciomercato, Moretto: “Onstein-Milan, la trattativa si blocca ai documenti”Secondo quanto riportato da Moretto, la trattativa tra il Milan e il Genk per Juwensley Onstein si sarebbe complicata a causa di questioni documentali.

