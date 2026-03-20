Nel campionato di Terza Categoria, si affrontano Fcr Ng e Union in una partita che potrebbe risultare determinante per la corsa alla promozione. La sfida mette di fronte una squadra giovane e una con più esperienza, entrambe alla ricerca di punti fondamentali. La partita rappresenta un momento chiave nella stagione di entrambe le formazioni, con l’obiettivo di conquistare la vittoria e avvicinarsi alla promozione in Seconda Categoria.

Una sfida (quasi) decisiva per vincere il campionato di Terza Categoria e mettersi quindi in tasca la Seconda. Domani pomeriggio, alle ore 18.30 sul manto sintetico dell’antistadio 1 di Forlì, si gioca la sfida valevole per la 19ª giornata del girone di Forlì-Cesena tra Fcr Next Gen ed Union Sammartinese; ovvero le due protagoniste di un campionato che attualmente vede al comando la seconda squadra dell’Fcr, con 44 punti, seguita, a quota 41, dall’undici di San Martino in Strada, sua immediata inseguitrice. La partita, che non è difficile prevedere sarà seguita da un cospicuo numero di spettatori, si può considerare in buona sostanza come un duello tra la squadra più giovane del campionato e quella più esperta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Gioventù contro esperienza: faccia a faccia Fcr Ng e Union

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