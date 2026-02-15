Il Gubbio affronta oggi la sua terza partita in una settimana, una sfida che nasce dalle tante partite ravvicinate di questo mese. La squadra di Di Carlo si prepara a sfidare il Pontedera, in un incontro che si preannuncia complicato. Il tecnico del Gubbio definisce la gara “difficile”, riconoscendo le sfide di un calendario fitto di impegni. I ragazzi di Gubbio sono in un buon momento di forma, ma devono mantenere alta la concentrazione.

È un buon periodo di forma quello che sta vivendo il Gubbio, che oggi giocherà la terza partita in sette giorni. A chiudere il trittico sarà la sfida sul campo del Pontedera (ore 17:30), squadra che occupa l’ultima posizione in classifica e che ha assunto Piero Braglia come allenatore pochi giorni fa. "Mi aspetto una gara difficile – commenta mister Di Carlo – ho visto la gara contro la Ternana, sul loro campo sintetico dimostrano di avere grande aggressività, noi sul sintetico abbiamo perso due partite su due, cerchiamo di cambiare questo tipo di trend. Mister Braglia ci conosce bene, quest’anno ci ha visto sei o sette volte, conosce i giocatori e l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C, è la terza partita in sette giorni. Il Gubbio a Pontedera . Di Carlo: "Gara difficile»

Il Gubbio si prepara all'ultima gara casalinga del 2025, un appuntamento cruciale per i rossoblù.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.