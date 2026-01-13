Calcio serie D La vittoria sul Follonica-Gavorrano solleva il morale del Poggibonsi Ora tutti al lavoro per la gara con il Siena

Il Poggibonsi ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Follonica-Gavorrano, rafforzando la propria posizione nel girone E di serie D. La squadra, guidata da Luigi Consonni, ha mostrato segni di ripresa e si prepara ora alla prossima sfida contro il Siena, con l’obiettivo di consolidare i progressi fatti e migliorare ulteriormente il proprio rendimento.

La prima affermazione stagionale in trasferta restituisce slancio al Poggibonsi nel girone E di serie D, ma la squadra allenata da Luigi Consonni che ha saputo mostrare segnali di ripresa. Oltre che nella prova in sé, anche sul piano pratico. Sul rettangolo del Follonica Gavorrano sono infatti maturati per il Poggibonsi i tre punti in rimonta. I giallorossi non si sono lasciati intimorire dall'immediato vantaggio dei padroni di casa, riuscendo nell'impresa di sovvertire le iniziali sorti della sfida. Merito della doppia realizzazione di Accursi, uno degli innesti dicembrini del Poggibonsi capace già di apporre una firma sulla sospirata affermazione del 14 dicembre allo stadio Stefano Lotti con il Cannara con il punteggio di 3-2.

