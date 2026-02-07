La Ternana si prepara a una settimana chiave. In soli otto giorni, la squadra affronterà tre partite che potrebbero cambiare il suo cammino in campionato. Ogni sfida diventa decisiva per avvicinarsi o meno alle zone alte della classifica. I tifosi restano in attesa, sperando in risultati positivi che potrebbero aprire nuove possibilità di qualificazione.

Otto giorni senza tregua, che potrebbero delineare in modo notevole le chance di raggiungere posizioni importanti in zona playoff. Intanto, la proprietà conferma di essere intenzionata ad adire le vie legali nei confronti di precedenti gestioni. Dopo la sfida sul campo del rivoluzionato e dunque indecifrabile Pontedera (domani ore 12.30), le fere avranno soltanto tre giorni per prepararne una dal massimo livello di difficoltà, ovvero quella con la vice capolista Ravenna (giovedì prossimo al "Liberati", ore 20.30). Lunedì 16 faranno poi visita al Pineto, che in classifica occupa ora la quarta piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, otto giorni per decidere il futuro. Tre sfide decisive per la zona playoff

