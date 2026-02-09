Calcio femminile Serie B Troppo Cesena per le amaranto Non basta il bolide di Tuteri

Arezzo subisce una sconfitta netta contro il Cesena, che si impone con un risultato di 3-1. Non basta il gol di Tuteri per le locali, che non riescono a contenere la forza delle ospiti. La partita si è giocata oggi nel campionato di Serie B femminile e ha messo in luce la superiorità delle romagnole, più concrete e determinate sul campo.

AREZZO 1 CESENA 3 AREZZO: Di Nallo, Ghio (67' Nasoni E.), Tuteri, Vlassopoulou, Tamburini, Lazzari (77' D'Elia), Bossi (46' Mariani), Termentini (46' Corazzi), Blasoni, Fortunati, Razzolini (85' Fracas). All. Benedetti. CESENA: Serafino, Nano (67' Battilana), Ciano (61' Zamboni), Fadda (67' Catelli), Ciabini (70' Milan), Zappettini, Cocino, Di Luzio, Zannini, Catena, Calegari (61' De Muri). All. Rossi. Arbitro: Baldini di Ravenna Reti: 16' Ciabini, 28' Calegari, 52' Tuteri, 67' De Muri. Note: angoli 1-3. Recuperi: 0'+3'. AREZZO – Troppo Cesena per le amaranto, che al Bruno Nespoli devono rimandare il ritorno alla vittoria.

