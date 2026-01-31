Domani l’Arezzo calcio femminile scenderà in campo con due nuovi rinforzi in rosa. La squadra ha appena annunciato l’arrivo di Elisa Mariani e Arianna Bovolenta, due centrocampiste che si sono subito messe a disposizione. Entrambe sono già in campo e pronte a dare una mano alla squadra. Una mossa chiara del club per rinforzare il reparto centrale e cercare di fare meglio nel campionato di serie B.

Due nuovi rinforzi per l’ Arezzo calcio femminile, che nelle scorse ore ha ufficializzato gli arrivi delle centrocampiste Elisa Mariani e Arianna Bovolenta. Mariani, classe 2003, arriva dal Brescia, con cui ha collazionato dieci presenze impreziosite da due reti in questa prima parte di stagione. Vanta già una corposa esperienza in serie B visto che ha esordito in cadetteria nella stagione 202021 con la maglia del Tavagnacco dopo essere cresciuta nel settore giovanile dell’Inter. Nel 2022 ha conquistato la promozione in serie A con il Como Women, dopodiché ha giocato anche con Ravenna, Hellas Verona e Orobica Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: rinforzi per le amaranto. Mariani e Bovolenta già in campo domani

