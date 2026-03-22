Domani sera alle 21, il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospita lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!” interpretato da Iacchetti. La stagione teatrale, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, continua con questo nuovo appuntamento. L’evento fa parte di un cartellone che offre diverse occasioni di intrattenimento culturale nella struttura locale.

La stagione del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, un cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prosegue domani lunedì 23 marzo alle ore 21 con un nuovo grande appuntamento. Il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano, Enzo Iacchetti, accompagnato da Antonella Civale. Lo spettacolo “Buongiorno, Ministro!”, che doveva svolgersi lunedì scorso, è stato posticipato a domani lunedì 23 marzo alle ore 21 per motivi organizzativi imprevisti e indipendenti dalla volontà del Comune di San Giovanni Valdarno e della Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Buongiorno, Ministro!". La commedia con Iacchetti

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