Busto Arsizio | Iacchetti salva un ministro caduto

Il 20 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio ospiterà la commedia Buongiorno Ministro! con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti. Lo spettacolo, diretto da Ferdinando Ceriani e musicato da Nicola Piovani, porterà in scena una storia di riscatto umano ambientata tra scandali politici e vita quotidiana, offrendo al pubblico della provincia di Varese un’occasione di intrattenimento che mescola grottesco e romantico. L’evento si terrà nella sede storica del teatro situato in Via Dante Alighieri, 20, dove i biglietti sono disponibili a partire da 25 euro fino a 36 euro. La trama ruota attorno a un ministro caduto in disgrazia per corruzione, sul punto di compiere un gesto estremo, che viene salvato dall’invasione energetica di una venditrice porta a porta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

