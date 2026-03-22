Builder.ai, una startup che si occupa di soluzioni tecnologiche, è finita sotto i riflettori dopo aver venduto al mercato una promessa di innovazione superiore alle sue capacità effettive. La società è ora al centro di un'operazione che coinvolge l’intelligence privata, trasformando una crisi aziendale in un episodio di controinformazione. La vicenda ha attirato l’attenzione su come le startup possano essere al centro di dinamiche complesse e controverse.

Quando la crisi d’impresa diventa operazione di controinformazione: il caso Builder.ai non è più soltanto la storia di una startup sopravvalutata che ha venduto al mercato una promessa tecnologica molto più grande delle sue capacità reali. È diventato qualcosa di più serio e più istruttivo: la dimostrazione di come, nel capitalismo digitale contemporaneo, il confine tra gestione della reputazione, sicurezza aziendale e pratiche para-intelligence si sia assottigliato fino quasi a sparire. Secondo quanto rivelato oggi da Intelligence Online, nel 2024 l’azienda sostenuta dal fondo sovrano del Qatar, da SoftBank e da Microsoft incaricò... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Builder.ai, la bolla tecnologica che finisce nelle mani dell’intelligence privata

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