Il capo del Dis e la capacità tecnologica dell' intelligence italiana

Vittorio Rizzi, direttore del Dis, ha sottolineato come la tecnologia abbia migliorato le capacità dell'intelligence italiana. Durante il Premio Cossiga, ha presentato dati che mostrano un aumento delle operazioni di monitoraggio grazie a sistemi digitali avanzati. Un esempio concreto riguarda l'uso di nuove piattaforme di analisi dei dati, che permettono di intercettare minacce in modo più rapido e preciso.

(Adnkronos) - La relazione di Vittorio Rizzi, prefetto e direttore del Dis, si è imposta come uno dei momenti più densi e sistemici della sesta edizione del Premio Francesco Cossiga per l'Intelligence. Un intervento che ha intrecciato memoria storica, analisi geopolitica e riflessione strategica, collocando il ruolo dell'intelligence italiana dentro le profonde trasformazioni del sistema internazionale. Fin dalle prime battute, Rizzi ha richiamato la figura dell'Ammiraglio Fulvio Martini, definendolo una “pietra miliare” nella storia dell'intelligence nazionale. Non solo per i successi operativi, ma per la capacità di leggere in anticipo le traiettorie della competizione globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

