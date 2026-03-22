Sotto lo sguardo di Felipe Massa, intento a sventolare la bandiera a scacchi, esulta Daniel Holgado. Lo spagnolo conquista il GP del Brasile in Moto2 sul circuito di Goiania e fa gioire ancora il team Aspar, già a segno nella classe minore, la Moto3. Holgado si assicura anche il primato iridato. Secondo posto per Daniel Munoz (Italtrans), domato solo negli ultimi metri. La Spagna completa il podio grazie a Manuel Gonzalez (Intact GP), che beffa Alex Escrig. Tony Arbolino, il migliore tra gli italiani, chiude settimo dopo un’ottima gara, preceduto anche da David Alonso e Izan Guevara. Pole a Holgado, seconda casella ad Alonso: la prima fila è firmata dal team Aspar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile Moto2, colpo Holgado. Battuti Munoz e Gonzalez. Arbolino settimo

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