Roberto Calderoli ricorda con affetto il suo amico e maestro Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo scorso, durante un'intervista al Corriere della Sera. Calderoli sottolinea il valore di Bossi come figura politica e personale, ripercorrendo alcuni momenti condivisi e l'importanza del suo ruolo nella propria vita. La memoria di Bossi viene evocata attraverso parole che evidenziano il suo impatto e la sua figura pubblica.

Roberto Calderoli ricorda al Corriere della Sera il suo amico e maestro Umberto Bossi scomparso lo scorso 19 marzo. Oggi si terranno i funerali a Pontida Umberto Bossi è morto lo scorso 19 marzo, un uomo che ha dato vita a parte della politica che vive oggi nel centro destra. Oggi si terranno i funerali alle 12 a Pontida ma nel frattempo diversi amici e colleghi lo stanno ricordando. Tra questiRoberto Calderoliche alCorriere della Seraha fatto il suo cordoglio all’uomo “che gli ha regalato un sogno”. Calderoliconobbe anni faBossia casa di sua sorella e subito rimase colpito dal suo carisma:“Una qualità che non si inventa. Non l’ho trovata molte volte in politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bossi, Roberto Calderoli lo ricorda: “Mi ha regalato un sogno”

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