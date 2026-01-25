londra mi ha regalato il sogno della danza da professionista

Rossana Losa condivide il suo percorso, raccontando come Londra le abbia aperto le porte al mondo della danza professionistica. Dalla collaborazione con artisti di rilievo alle performance alla Saatchi Gallery e in tutta Europa, la sua esperienza testimonia la crescita e la passione che l’hanno guidata nel tempo. Un viaggio che unisce dedizione e talento, portandola a raggiungere traguardi significativi nel panorama artistico internazionale.

LA STORIA. Rossana Losa, le collaborazioni con grandi artisti, le performance alla Saatchi Gallery e in Europa. Poi un nuovo lavoro e le promesse nuziali in Città Alta. Un palcoscenico non è solo un quadrato di assi di legno su cui danzare; a volte, è l’intera vita che si svolge su una metropoli oceanica, e il vero spettacolo è il corpo che si adatta, che si piega e si rialza. Per Rossana Losa, bergamasca classe 1991, Londra non è stata una vacanza studio, ma la tela su cui dipingere la versione adulta di sé stessa. La sua storia è l’epopea di chi ha barattato la passione più grande - la danza - con la necessità della certezza economica, scoprendo che la vera arte è la resilienza, un mestiere che si pratica ogni giorno tra il balletto classico e la gestione globale dei franchisees di un’azienda di moda di lusso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

