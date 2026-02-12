Margot Robbie si lascia andare a una confessione inaspettata durante un’intervista. L’attrice rivela di aver ricevuto un libro da un collega con il semplice scopo di aiutarla a perdere peso. La risposta? Un secco “Vaffa**lo amico”. La Robbie, che sta attirando l’attenzione per la sua interpretazione in “Cime Tempestose” accanto a Jacob Elordi, non si fa problemi a raccontare un episodio che mette in luce un lato più diretto e spontaneo della sua personalità.

Margot Robbie è letteralmente sotto le luci dei riflettori perché co-protagonista con Jacob Elordi di “Cime Tempestose”, tratto dal romanzo di Emily Bronte. In una intervista video “GOAT Talk” di Complex, l’attrice ha rivelato che un suo collega le ha regalato un libro in cui le consigliava di perdere peso. Robbie ha ricordato l’incontro offensivo quando le è stato chiesto di nominare il regalo peggiore che abbia mai ricevuto. “È successo agli inizi della mia carriera, – ha dichiarato – un attore con cui lavoravo, mi ha regalato un libro intitolato ‘Perché le donne francesi non ingrassano’, ed era essenzialmente un libro che ti diceva di mangiare di meno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un collega mi ha regalato un libro per dirmi di perdere peso. Cosa gli ho risposto? Vaffa**lo amico”: lo rivela Margot Robbie, star di “Cime Tempestose”

La famosa attrice Margot Robbie ha raccontato un episodio curioso sul set di un suo film.

La première del nuovo film di Emerald Fennell si è svolta martedì al TCL Chinese Theatre di Los Angeles.

Argomenti discussi: Margot Robbie: Un collega mi ha regalato un libro dicendo di mangiare meno

