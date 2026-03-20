Il funerale di Umberto Bossi si svolgerà domenica alle 12 a Pontida, presso il monastero di San Giacomo. La decisione di celebrare l’addio in questo luogo, considerato simbolo della Lega Nord, è stata comunicata in giornata. La cerimonia, secondo quanto si è appreso, è stata organizzata seguendo le volontà dell’ex leader del movimento. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Gemonio (Varese), 20 marzo 2026 - I funerali di Umberto Bossi, così come voleva il Senatur, si terranno domenica alle 12 a Pontida, luogo culto e del raduno annuale della Lega Nord. Una scelta ovviamente non casuale, voluta anche dalla famiglia, e un ritorno alle origini del Bossi pensiero e della storia lombarda. A celebrare le esequie dovrebbe essere l’abate don Giordano Rota. Lo conferma sui social uno dei figli, Renzo: "La famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22marzo alle 12 nell'abbazia del monastero di San Giacomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scelta di Umberto Bossi: l’addio nel monastero di San Giacomo a Pontida. Ecco perché tra storia, mito e ideologia

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