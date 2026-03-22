Bossi i funerali di popolo a Pontida | la diretta L' arrivo di Meloni il post di Salvini

A Pontida si svolgono i funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso giovedì all’età di 84 anni. La cerimonia, definita dai presenti come un “funerale di popolo”, vede l’arrivo di esponenti politici tra cui la presidente del Consiglio e il leader della Lega, che ha pubblicato un messaggio sui social. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e senza carattere ufficiale di Stato.