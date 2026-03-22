Bossi i funerali di popolo a Pontida | la diretta L' arrivo di Meloni il post di Salvini
A Pontida si svolgono i funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso giovedì all’età di 84 anni. La cerimonia, definita dai presenti come un “funerale di popolo”, vede l’arrivo di esponenti politici tra cui la presidente del Consiglio e il leader della Lega, che ha pubblicato un messaggio sui social. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e senza carattere ufficiale di Stato.
Non sono funerali di Stato, ma di popolo. A Pontida va in scena l'ultimo saluto a Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso giovedì a 84 anni. Cori, commozione e anche qualche polemica. Presenti tra i tanti la premier Giorgia Meloni, il segretario federale Matteo Salvini, il ministro Giancarlo Giorgetti e tutti i big leghisti. Segui qui la diretta: Il post di Salvini: "Oggi come allora" - A funerali in corso Matteo Salvini ha pubblicato un post sui social: il segretario, giovanissimo, accanto a Umberto Bossi. "Trent’anni fa, come oggi, una battaglia che non era solo politica, ma identità, visione, popolo, destino. Libertà, autonomia, territorio, lavoro, sacrificio, responsabilità, giustizia, sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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