Caro bollette via libera al bonus da 115 euro | a chi spetta come averlo

È stato ufficialmente approvato il bonus da 115 euro destinato a fronteggiare il caro bollette. L’Autorità di regolazione energetica ha stabilito le modalità pratiche per la distribuzione del contributo, previsto dal decreto legge dedicato. La decisione riguarda i soggetti che potranno ricevere l’agevolazione e le procedure da seguire per ottenerla. La misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dell’aumento delle tariffe energetiche.

(Adnkronos) – Un bonus da 115 euro contro il caro bollette. Arrivato il via libera da Arera, che ha definito le modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario previsto dal dl Bollette. Il contributo riguarda i clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto stesso. I. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo(Adnkronos) – Il governo vara un nuovo decreto bollette 2026 che, parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i nuovi bonus “garantirà... Decreto Bollette 2026, bonus fino a 115 euro. A chi spetta il contributoIl bonus luce per le famiglie a basso reddito dovrebbe salire fino a 115 euro per il 2026. Una selezione di notizie su Caro bollette Temi più discussi: Sgravi in bolletta e contratti flessibili, le linee guida dell’Ue contro il caro energia; Caro carburanti, mini-sconto elettorale: via libera al decreto; Priula e Contarina, la svolta. Nascono le Comunità energetiche: Contro il caro bollette; Lav: Cade anche l’ultima tutela per il lupo. Arera, bonus sociale elettrico direttamente in bolletta ai destinatari(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Arera ha definito le modalità operative per l'erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal dl Bollette a favore dei clienti domestici titolari del bonus s ... msn.com Via libera a Dl bollette, codice appalti e stop a cibi sinteticiRoma, 28 mar. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette da 4,9 miliardi che proroga e vara nuovi sostegni per famiglie e imprese contro il caro energia; prorogati fino al ... affaritaliani.it Negli incontri saranno trattati temi quali il caro bollette, le spese di condominio, gli acquisti sicuri, l'indebitamento #Codacons #vda #Consumatori #gazzettamatin - facebook.com facebook Bollette, Sima: tagliare i consumi degli edifici per contenere il caro energia - infobuildenergia.it/bollette-sima-… x.com