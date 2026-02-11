Bologna-Lazio oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi il Bologna di Vincenzo Italiano sfida in casa la Lazio di Maurizio Sarri nei quarti di Coppa Italia. La partita si gioca al Dall’Ara alle 20:45, con entrambe le squadre che cercano di avanzare in un match molto atteso. I felsinei, detentori del trofeo, vogliono difendere il titolo, mentre i biancocelesti puntano a passare il turno e proseguire la corsa.

Torna in campo oggi 11 febbraio il Bologna di Vincenzo Italiano, che riceve al Dall’Ara la Lazio di Maurizio Sarri per i quarti di finale della Coppa Italia, trofeo di cui i felsinei sono detentori. I rossoblu vengono da un periodo difficile, con quattro sconfitte consecutive in campionato, culminato nella nuova sconfitta in casa contro il Parma, e puntano sulla Coppa per rimettere sui giusti binari una stagione che non sta andando come sperato. I biancocelesti, reduci dal 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juve, a loro volta provano a giocarsi le loro carte in questo torneo in un’annata difficile che li vede in difficoltà in campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa sera alle 21 si gioca Bologna-Lazio, la partita dei quarti di Coppa Italia.

