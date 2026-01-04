Serie A oggi Inter-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 4 gennaio, l’Inter affronta il Bologna a San Siro nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità di visione della partita, per seguire con attenzione l’incontro tra le due squadre nel contesto della stagione calcistica italiana.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l'Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece .

