LIVE Bologna-Lazio | Italiano rilancia Castro e Orsolini dal 1' Sarri conferma Maldini
Questa sera si gioca Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale di Coppa Italia. Italiano decide di rilanciare Castro e Orsolini dal primo minuto, puntando sulla freschezza dei suoi giocatori. Sarri invece conferma Maldini in difesa, fiducioso nella solidità della sua squadra. Chi vince va in semifinale, chi perde saluta la competizione. La partita si preannuncia aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.
(4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano (4-3-3) Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri La sfida sarà arbitrata dal padovano Chiffi, accompagnato da Rossi M. e Ceccon; quarto uomo Marinelli, mentre Var e Avar spetteranno a Paterna e Paganessi. La partita tra Bologna e Lazio si potrà vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky. Inoltre si può seguire il match in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Bologna Lazio
LIVE Alle 15 Udinese-Bologna: Italiano con Orsolini e Castro. Runjaic punta su Zaniolo-Davis
Bologna Fc, Italiano verso il Celtic: “Puntiamo ai pre-off. Castro non ci sarà, Orsolini ha l’influenza”
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla sfida contro il Celtic, in programma giovedì alle 18.
Ultime notizie su Bologna Lazio
Argomenti discussi: Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia; Bologna-Lazio, probabili: possibili chance dal 1' per Cambiaghi e Ratkov.
Coppa Italia, Bologna-Lazio LIVE dalle 21Seguiamo in diretta Bologna-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia ... msn.com
Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI rossoblù di Vincenzo Italiano e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per la semifinale contro l'Atalanta ... tuttosport.com
Un Sindaco per due città: è la storia di Lorenzo De Silvestri, protagonista di due capitoli gloriosi, prima alla Lazio e poi a Bologna - facebook.com facebook
Bologna-Lazio, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia #SkySport #BolognaLazio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.