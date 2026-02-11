Questa sera si gioca Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale di Coppa Italia. Italiano decide di rilanciare Castro e Orsolini dal primo minuto, puntando sulla freschezza dei suoi giocatori. Sarri invece conferma Maldini in difesa, fiducioso nella solidità della sua squadra. Chi vince va in semifinale, chi perde saluta la competizione. La partita si preannuncia aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.

(4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano (4-3-3) Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri La sfida sarà arbitrata dal padovano Chiffi, accompagnato da Rossi M. e Ceccon; quarto uomo Marinelli, mentre Var e Avar spetteranno a Paterna e Paganessi. La partita tra Bologna e Lazio si potrà vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky. Inoltre si può seguire il match in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Bologna-Lazio: Italiano rilancia Castro e Orsolini dal 1', Sarri conferma Maldini

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla sfida contro il Celtic, in programma giovedì alle 18.

