La Lazio si prepara ad affrontare il Genoa con alcune assenze e dubbi di formazione. Sarri sta valutando se schierare Cancellieri o Isaksen, mentre De Rossi potrà contare su Ostigard, che torna disponibile. In difesa, Romagnoli e Patric sono ancora fuori, e Rovella potrebbe partire titolare, anche se non è al massimo. La partita si avvicina e le scelte di formazione restano incerte.

Lazio e Genoa si sfideranno questa sera all'Olimpico per l'anticipo della 23ª giornata di Serie A. Per i biancocelesti l'obiettivo è riconquistare la fiducia dei propri tifosi dopo oltre due mesi senza vittorie in casa. Per dare forze fresche alla squadra, Sarri starebbe pensando di lanciare subito il neoacquisto Maldini dal 1'. Sull'altro versante De Rossi, galvanizzato per il successo in rimonta contro il Genoa, potrà nuovamente contare su Ostigard, di rientro dopo il turno di squalifica. Stavolta le assenze sono meno, ma comunque pesanti. Contro il Genoa Sarri deve rinunciare in difesa a Romagnoli e Patric, e a centrocampo non può ancora contare su Rovella, che in ogni caso andrà in panchina (ma non è al meglio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Genoa, le ultime dai campi: Sarri, dubbio Isaksen-Cancellieri. De Rossi ritrova Ostigard

Approfondimenti su Lazio Genoa

Le formazioni ufficiali di Verona Lazio, in programma alle 18:00 per la ventesima giornata di Serie A 20252026, sono state annunciate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lazio Genoa

Argomenti discussi: Verso Lazio-Genoa: tifosi, mercato e caso Romagnoli. Il punto in casa biancoceleste; Formazioni Lazio-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Romagnoli, Daniel Maldini, Dia, Ratkov, Isaksen, Leali, Bijlow e Baldanzi; Lazio-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Serie A Enilive | Lazio-Genoa, i numeri in casa contro i rossoblu.

Sono 12 le vittorie del Genoa in casa della Lazio, l’ultima nell’agosto 2023 (1-0, Retegui)Sono 12 le vittorie del Genoa in casa della Lazio, l'ultima nell'agosto 2023 (1-0, Retegui)L'anno scorso netta affermazione biancoceleste ... pianetagenoa1893.net

Pagina 1 | Dove vedere Lazio-Genoa in tv? Dazn o Sky, orarioCresce l'attesa per la sfida dell'Olimpico, De Rossi che fa visita a Sarri in occasione dell'anticipo del 23esimo turno: le probabili formazioni ... corrieredellosport.it

SERIE A Matchday 23 schedule #SerieA #football #Lazio #Genoa #pisa #sassuolo #Fiorentina #napoli #cagliari #verona #torino #lecce #atlanta #InterMilan #Cremonese #juventus #udinese #ASRoma #acmilan #bologna #everyone - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Genoa x.com