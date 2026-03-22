Bologna-Lazio | da una romana all' altra per inseguire l' Europa formazioni e orari tv

Il 21 marzo 2026 allo stadio Renato Dall'Ara si affrontano Bologna e Lazio in una partita decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre. Dopo la sfida all'Olimpico contro la Roma, il Bologna si prepara ora ad affrontare la Lazio in un match che potrebbe influenzare il loro percorso nelle competizioni continentali. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Bologna 21 marzo 2026 - Da una romana all'altra per il Bologna, dopo la splendida sfida dell'Olimpico contro i giallorossi per un posto nei quarti di Europa League, allo stadio Renato Dall'Ara arriva la Lazio in una sfida cruciale per l'Europa. I biancocelesti infatti inseguono gli emiliani e con una vittoria puntano il sorpasso per tenere vive le proprie speranze di qualificazione alle competizioni Uefa tramite la Serie A. La gara valida per la trentesima giornata del massimo campionato italiano comincerà alle ore 15 di domenica 22 marzo. Il Bologna ha festeggiato una vittoria al cardiopalma contro la Roma, ma non è sazia e vuole continuare la sua rincorsa in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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