Questa sera il Bologna affronta la Lazio in Coppa Italia al Dall'Ara. Le due squadre arrivano senza grandi speranze in campionato, quindi puntano tutto sulla coppa. La partita può rappresentare l’ultima chance per muovere la classifica e sperare in un’Europa che sembra sempre più lontana.

Bologna 10 febbraio 2026 - La classifica in Serie A non sorride a nessuna delle due squadre e allora la Coppa Italia può essere traino e in alcuni casi anche ancora di salvezza per i rispettivi sogni europei. Il Bologna sta vivendo la sua crisi di risultati peggiore delle ultime quattro stagioni, mentre la Lazio continua a fallire l'aggancio al gruppo europeo. Il risultato sono due squadre nella zona sinistra di classifica, ma con poca inerzia per risalire la graduatoria, ma il sogno di rimanere o ritornare a giocare coppe continentali la prossima stagione. Questo quarto di finale di Coppa Italia diventa allora un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe e domani, mercoledì 11 febbraio 2026, squadre in campo per un posto tra le prime quattro della competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Bologna-Lazio: l'Europa passa dal Dall'Ara, formazioni e orari tv

Approfondimenti su Bologna Lazio

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIVE Coppa Italia Primavera | Lazio Bologna

Ultime notizie su Bologna Lazio

Argomenti discussi: Bologna-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Bologna-Lazio, probabili: possibili chance dal 1' per Cambiaghi e Ratkov; Probabili formazioni Bologna-Lazio di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Joao Mario, Gila, Romagnoli, Basic e Provstgaard; Bologna-Lazio (Coppa Italia): orario, dove vederla in TV, pronostico e formazioni.

Coppa Italia: Bologna-Lazio in campo mercoledì alle 21 DIRETTALa Lazio, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, si tuffa nella competizione nazionale diventata, a questo punto della stagione, la porta principale per accedere all'Europa e non trascorrere un ... ansa.it

Coppa Italia: Bologna-Lazio, sfida tra squadra in cerca di riscatto(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude domani con Bologna-Lazio, sfida tra due squadre che stanno attraversando un periodo complicato. Per gli esperti di S ... tuttosport.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. iwilldiehere · Vengeance. ROAD TO FINAL 8 COPPA ITALIA Dal 18 al 22 febbraio sempre all’Inalpi Arena di Torino ci sarà la Final 8 di Coppa Italia @frecciarossaofficial della @legabasketa Abbiamo chi - facebook.com facebook

Dove vedere #NapoliComo di Coppa Italia in tv Mediaset o Dazn, orario x.com