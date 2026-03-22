Bologna 22 marzo 2026 - Due occasioni per sbloccare la gara e Taylor le raccoglie entrambe. La doppietta dell'olandese vale lo 0-2 della Lazio ai danni del Bologna in una gara decisa solo dai due guizzi del centrocampista ex Ajax. I suoi gol valgono il terzo successo consecutivo biancoceleste, sorpassati proprio i rossoblù in classifica. Tanto rammarico in casa emiliana non solo per la traversa colpita da Moro, ma anche per il rigore fallito da Orsolini, quando la gara era ancora in parità. Primo tempo. Italiano cambia le carte in tavola rispetto alle previsioni della vigilia. Zortea vince il ballottaggio a destra, mentre è Vitik ed Heggem la coppia centrale, con il norvegese al rientro da titolare dopo l'infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Lazio 0-2: uno-due di Taylor. Orsolini sbaglia un rigore

Articoli correlati

Leggi anche: Diretta gol Coppa Italia: Orsolini sbaglia, Taylor no. Lazio in semifinale eliminato il Bologna

Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r.): Taylor segna il rigore della qualificazione e Sarri vola in semifinale di Coppa ItaliaLa Lazio batte il Bologna ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia.

BOLOGNA-LAZIO 2-5 DCR | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Altri aggiornamenti su Bologna Lazio 0 2 uno due di Taylor...

Temi più discussi: Bologna-Lazio, per continuare la scalata; Bologna-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Bologna-Lazio quote analisi 30ª giornata Serie A; Un anno fa la più bella partita del Bologna di Italiano: Lazio travolta 5-0. Al Dall'Ara sarà la 72^ sfida in A, nei precedenti meglio i felsinei.

Bologna-Lazio 0-2 diretta Serie A: doppietta Taylor, Sarri sorpassa Italiano LIVELa domenica della 30ª giornata di campionato vede il match al Dall'Ara tra rossoblù e biancocelesti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Bologna-Lazio 0-2, doppietta Taylor e sorpasso in classificaLa Lazio batte 2-0 il Bologna e sorpassa gli emiliani in classifica, rientrando in corsa per un posto almeno nella prossima Conference League. lapresse.it

Bologna-Lazio 0-2 diretta Serie A: doppietta Taylor, Sarri sorpassa Italiano LIVE facebook

SERIE A | Bologna-Lazio in campo DIRETTA x.com