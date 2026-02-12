Diretta gol Coppa Italia | Orsolini sbaglia Taylor no Lazio in semifinale eliminato il Bologna
La Lazio si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto il Bologna. Orsolini sbaglia un'occasione importante, mentre Taylor segna e porta avanti i biancocelesti. La partita si è giocata in modo combattuto, con molte emozioni fino all’ultimo minuto. La sfida si è conclusa con il Bologna eliminato, lasciando spazio alle prossime sfide che si prospettano molto aperte.
Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Lazio Bologna
DIRETTA Serie A, non solo Napoli-Juventus: Lazio-Bologna 0-0, Orsolini sfiora subito il gol LIVE
Diretta gol Coppa Italia LIVE: 1-1 in Bologna Lazio
Questa mattina si gioca il match tra Bologna e Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia.
Ultime notizie su Lazio Bologna
Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse; Inter-Torino 2-1 oggi, Coppa Italia. Partita e prossima avversaria; Napoli-Como LIVE; Al Torino non basta Kulenovic per battere l'Inter: Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf.
Coppa Italia: in campo Bologna-Lazio 1-0 DIRETTA-GOL e FOTOLa Lazio, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, si tuffa nella competizione nazionale diventata, a questo punto della stagione, la porta principale per accedere all'Europa e non trascorrere un ... ansa.it
Colpo di testa di Castro da angolo, palla deviata da Gila un po' ma il gol è assolutamente da assegnare all'attaccante: 1-0Biancocelesti e rossoblù si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato ... gazzetta.it
Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus 0-3: bianconeri in semifinale #SkySport x.com
Il Napoli saluta anche la Coppa Italia, ma la sconfitta contro il Como ai rigori lascia dietro di sé una scia di veleno e interrogativi. Mentre Conte fa i conti con le assenze e con le domande sugli arbitri, la società sceglie la via del silenzio: né una parola sui torti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.