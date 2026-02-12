Diretta gol Coppa Italia | Orsolini sbaglia Taylor no Lazio in semifinale eliminato il Bologna

La Lazio si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto il Bologna. Orsolini sbaglia un'occasione importante, mentre Taylor segna e porta avanti i biancocelesti. La partita si è giocata in modo combattuto, con molte emozioni fino all’ultimo minuto. La sfida si è conclusa con il Bologna eliminato, lasciando spazio alle prossime sfide che si prospettano molto aperte.

Questa mattina si gioca il match tra Bologna e Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Coppa Italia: in campo Bologna-Lazio 1-0 DIRETTA-GOL e FOTOLa Lazio, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, si tuffa nella competizione nazionale diventata, a questo punto della stagione, la porta principale per accedere all'Europa e non trascorrere un ... ansa.it

Colpo di testa di Castro da angolo, palla deviata da Gila un po' ma il gol è assolutamente da assegnare all'attaccante: 1-0Biancocelesti e rossoblù si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato ... gazzetta.it

Coppa Italia Primavera, Inter-Juventus 0-3: bianconeri in semifinale #SkySport x.com

Il Napoli saluta anche la Coppa Italia, ma la sconfitta contro il Como ai rigori lascia dietro di sé una scia di veleno e interrogativi. Mentre Conte fa i conti con le assenze e con le domande sugli arbitri, la società sceglie la via del silenzio: né una parola sui torti - facebook.com facebook