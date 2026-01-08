E’ sceso il gelo sul Bologna Al Dall’Ara passa anche l’Atalanta Rossoblù in crisi nera e scavalcati
Il Bologna affronta un momento difficile dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha aggravato la crisi dei rossoblù. La squadra si trova ora in una posizione complicata, scavalcata in classifica e con il morale sotto pressione. La recente serie negativa, segnata da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e ritrovare fiducia.
Dopo la neve, il gelo. Quello sceso sul Dall’Ara dopo la sconfitta contro l’Atalanta: il terzo scivolone casalingo consecutivo per il Bologna, tre giorni dopo la ‘bussata’ di San Siro. Perde in casa, perde fuori, sei partite senza vittorie: semplicemente questa squadra si è scordata come si fa. O, ancora peggio, si è scordata chi è. Un’involuzione brusca e inspiegabile, perché colpisce un gruppo che fin qui aveva dato prove di forza clamorose. E poi cos’è successo? Lo spazio per la risposta resta bianco: serve tempo, o meglio, questo allenatore e questi giocatori hanno un credito di risultati e credibilità che non può essere azzerato al primo momento durissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
