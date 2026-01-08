E’ sceso il gelo sul Bologna Al Dall’Ara passa anche l’Atalanta Rossoblù in crisi nera e scavalcati

Da sport.quotidiano.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna affronta un momento difficile dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha aggravato la crisi dei rossoblù. La squadra si trova ora in una posizione complicata, scavalcata in classifica e con il morale sotto pressione. La recente serie negativa, segnata da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e ritrovare fiducia.

Dopo la neve, il gelo. Quello sceso sul Dall’Ara dopo la sconfitta contro l’Atalanta: il terzo scivolone casalingo consecutivo per il Bologna, tre giorni dopo la ‘bussata’ di San Siro. Perde in casa, perde fuori, sei partite senza vittorie: semplicemente questa squadra si è scordata come si fa. O, ancora peggio, si è scordata chi è. Un’involuzione brusca e inspiegabile, perché colpisce un gruppo che fin qui aveva dato prove di forza clamorose. E poi cos’è successo? Lo spazio per la risposta resta bianco: serve tempo, o meglio, questo allenatore e questi giocatori hanno un credito di risultati e credibilità che non può essere azzerato al primo momento durissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

e8217 sceso il gelo sul bologna al dall8217ara passa anche l8217atalanta rossobl249 in crisi nera e scavalcati

© Sport.quotidiano.net - E’ sceso il gelo sul Bologna. Al Dall’Ara passa anche l’Atalanta . Rossoblù in crisi nera e scavalcati

Leggi anche: DALL’ARA ESPUGNATO. Bologna in crisi, l’Atalanta passa: la risalita continua

Leggi anche: Il Bologna non sa più vincere. L’Atalanta passa al Dall’Ara con due gol di Krstovic

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.