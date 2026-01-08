Il Bologna affronta un momento difficile dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha aggravato la crisi dei rossoblù. La squadra si trova ora in una posizione complicata, scavalcata in classifica e con il morale sotto pressione. La recente serie negativa, segnata da tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, richiede attenzione e interventi mirati per invertire il trend e ritrovare fiducia.

Dopo la neve, il gelo. Quello sceso sul Dall’Ara dopo la sconfitta contro l’Atalanta: il terzo scivolone casalingo consecutivo per il Bologna, tre giorni dopo la ‘bussata’ di San Siro. Perde in casa, perde fuori, sei partite senza vittorie: semplicemente questa squadra si è scordata come si fa. O, ancora peggio, si è scordata chi è. Un’involuzione brusca e inspiegabile, perché colpisce un gruppo che fin qui aveva dato prove di forza clamorose. E poi cos’è successo? Lo spazio per la risposta resta bianco: serve tempo, o meglio, questo allenatore e questi giocatori hanno un credito di risultati e credibilità che non può essere azzerato al primo momento durissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ sceso il gelo sul Bologna. Al Dall’Ara passa anche l’Atalanta . Rossoblù in crisi nera e scavalcati

