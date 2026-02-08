Bologna che rabbia! Al Dall’Ara vince il Parma al 95’ | Analisi e pagelle della sconfitta rossoblù

Bologna perde al 95’ contro il Parma al Dall’Ara. La squadra rossoblù spinge nel secondo tempo, ma alla fine subisce il gol decisivo all’ultimo secondo. Dopo un primo tempo equilibrato, il match si infiamma quando Pobega ferma fallosamente Keita, che stava per andare in porta. La partita si conclude con la vittoria degli ospiti, lasciando i tifosi del Bologna delusi e arrabbiati.

Dopo 20 minuti di equilibrio, il derby si accende quando Pobega atterra da dietro Keita partito verso la porta. Giallo iniziale, poi var e il colore del cartellino diventa rosso per il mediano bolognese, reo di aver commesso un “brutto fallo da dietro”. L’assurda decisione fa imbufalire il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In una serata calda al Dall'Ara, il Bologna prova a spingere fin dall'inizio, ma il Milan si rende subito pericoloso.

