Graziano Rossi ha recentemente raccontato come, sotto pressione, abbia firmato un documento che ora rimpiange. Valentino Rossi, suo figlio, ha assunto il ruolo di amministratore di sostegno del padre, un ruolo che ha portato a complicazioni legali a Pesaro. La vicenda evidenzia le dinamiche familiari e le sfide legate alla tutela degli anziani. Recentemente, Graziano ha annunciato il suo matrimonio, invitando Valentino a partecipare.

Pesaro, 17 gennaio 2026 – Valentino Rossi amministratore di sostegno del padre Graziano. Un ombrello protettivo che al padre non piaceva finendo davanti al tribunale di Pesaro. Dopo una serie di perizie neuro-psichiatriche, Graziano Rossi è stato dichiarato in grado di intendere e di volere, per cui il 5 marzo del 2025 è cessata la tutela da parte del figlio. Che però non si è arreso e ha presentato denuncia penale nei confronti della compagna del padre, Ambra Arpino, 54 anni, originaria di Terni, impiegata pubblica, per circonvenzione d’incapace. È la compagna di Graziano da circa 15 anni. Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi denunciata da Valentino per riconvenzione di incapace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Graziano Rossi contro Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi. Ora mi sposo e lo invito al matrimonio”

