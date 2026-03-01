MotoGp in Thailandia trionfa Bezzecchi su Aprilia

In Thailandia, a Buriram, Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di MotoGP, sfrecciando con la sua Aprilia e mantenendo il comando dall'inizio alla fine della corsa. La gara ha visto numerosi sorpassi e un ritmo intenso, con Bezzecchi che ha raggiunto il traguardo prima di tutti. La competizione si è svolta senza incidenti significativi, segnando l'apertura del campionato.

Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia a Buriram, prima tappa del Mondiale di MotoGP, controllando la gara dall’inizio alla fine. Sul podio sono saliti anche i due spagnoli Pedro Acosta su Ktm e Raul Fernandez su Aprilia della Trackhouse MotoGP Team. Ottima prestazione per la casa di Noale, con quattro moto nelle prime cinque posizioni; ai piedi del podio Jorge Martin davanti al giapponese Ai Ogura. Giornata difficile per la Ducati, con Marc Marquez e Alex Marquez costretti al ritiro e Francesco Bagnaia solo nono, superato negli ultimi giri da Franco Morbidelli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi su Aprilia MotoGp in Thailandia, è subito Bezzecchi: trionfo Aprilia. Marquez fuori, Bagnaia spentoLa MotoGp comincia tingendosi d'azzurro: Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia, sul circuito di Buriram, valido come... MotoGP Thailandia, l'Aprilia già ruggisce: Bezzecchi super nelle libere. Marquez è 6°La stagione 2026 della MotoGP si è aperta nel segno dell'Aprilia al Chang International Circuit in Thailandia. MotoGP, Sprint Indonesia, la partenza e il primo giro della gara vinta da Bezzecchi (Aprilia) Una raccolta di contenuti su MotoGp. Temi più discussi: MotoGp oggi, Acosta vince gara Sprint in Thailandia. L'ordine d'arrivo; MotoGp: Pole a Bezzecchi, ma nella sprint race cade e vince Acosta. Subito polemiche; Finale incredibile della Sprint di MotoGP in Thailandia: vince Acosta, Marquez penalizzato. Caduto Bezzecchi; MotoGP Thailandia 2026, sprint race: Bezzecchi out, Marquez penalizzato. Vince Acosta davanti al Cabroncito. MotoGp, in Thailandia trionfa Bezzecchi. Acosta e Fernandez completano il podio. Fuori Marc MarquezVittoria schiacciante di Marco Bezzecchi in Thailandia. Acosta e Fernandez completano il podio, foratura per Marquez e Bagnaia solo nono ... ilfattoquotidiano.it LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: che trionfo di Bezzecchi! Marquez buca, Bagnaia non pervenutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 9.48 ... oasport.it MOTO 2 - David Alonso tranquillizza i fan dopo il brivido in pista : “Grazie a Dio posso condividere questa foto senza ferite e con un sorriso. Oggi ho avuto davvero paura, ma la vita ci ha sorriso di nuovo. Ora è tempo di riposare!”. #motorpaddock365 #motogp - facebook.com facebook Alla prima gara MotoGP il riminese Marco Bezzecchi vola con Aprilia Racing: quattro moto tra i primi cinque e Marc Márquez fuori per foratura. Bagnaia resta in affanno. Derby italiano riaperto - @uzapelloni x.com