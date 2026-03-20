Berrettini-Bublik oggi ATP Miami 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il secondo turno dell’ATP Miami 2026, con Matteo Berrettini che affronta Alexander Bublik. Il match si svolge all’Hard Rock Stadium, dove il torneo si è trasferito nel 2019. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione, con orario e programma ancora da definire. Questa partita si inserisce nel percorso di Berrettini nel torneo statunitense.

Secondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida contro il kazako Alexander Bublik. Il programma riporta in campo il capitolino sull’impianto intitolato a Butch Buchholz, e per di più nello stesso slot orario di ieri: terzo match. Un po’ particolare la storia dell’unico precedente a livello ATP (ce n’è anche un secondo del 2017, un’era tennistica fa, vinto da Berrettini): era il quarto di finale dell’ATP 250 di Antalya, un evento che si giocò al Limak Arcadia Sport Resort, un modo altisonante per citare un impianto ricco di campi, ma che, in condizioni normali, non sarebbe mai stato adibito a sede di un evento del circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingI Miami Open 2026 di tennis vedranno scattare nella giornata odierna il primo turno: oggi, mercoledì 18 marzo, scenderà in campo anche l’azzurro... Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione. Una selezione di notizie su Berrettini Bublik oggi ATP Miami 2026... Temi più discussi: Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato; Alexander Bublik - Matteo Berrettini 20/03/2026, Statistiche; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Berrettini comincia bene a Miami: 6-4 6-2 a Muller. Ora sfiderà Bublik. LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di ... oasport.it Miami, Berrettini travolge Muller e trova Bublik: da Montecarlo arriva un assist per un non uscire dalla top-100Berrettini può sorridere due volte, vince e convince contro Muller e trova Bublik a Miami e riceve una wild card per il Masters 1000 di Miami ... sport.virgilio.it MATTEO Vittoria in scioltezza contro Muller per Berrettini, che si garantisce uno scontro spettacolare contro Bublik al secondo turno @bmwitalia - facebook.com facebook #Berrettini debutta alla grande a Miami: batte #Muller in due set e vola al secondo turno Torna a sorridere il tennista romano, che regola facilmente il francese al debutto sul cemento della Florida: ora la sfida con #Bublik x.com