ATP Miami 2026 Musetti punta il derby con Cobolli e sogna la semifinale con Alcaraz

Il tabellone del singolare maschile per l’ATP Miami 2026 è stato ufficialmente annunciato, delineando il percorso dei partecipanti. Tra i protagonisti ci sono Musetti e Cobolli, che si preparano per un derby. Il torneo prevede anche la possibilità di Musetti di affrontare Alcaraz in semifinale, in base agli incontri che si svolgeranno nei turni successivi.

Il sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP di Miami 2026. Lorenzo Musetti, grazie al forfait di Novak Djokovic, potrà usufruire della testa di serie numero quattro per provare a percorrere la maggior strada possibile dopo la sconfitta al primo turno di Indian Wells. Il toscano, rientrato dall’infortunio subito agli Australian Open, potrà s fruttare il bye del primo turno per poi debuttare nel torneo contro il vincente della sfida tra due giocatori qualificati. Nei sedicesimi di finale la testa di serie di riferimento è l’argentino Tomas Etcheverry. Il sudamericano dovrà però guadagnarsi il pass contro uno tra il belga Zizou Bergs e lo statunitense Jenson Brooksby. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Miami 2026, Musetti punta il derby con Cobolli e sogna la semifinale con Alcaraz Articoli correlati ATP Montpellier 2026, Nardi supera l’ostacolo Basilashvili e si regala il derby con CobolliNell’incontro del primo turno del tabellone di singolare del torneo ATP di Montpellier Luca Nardi si regala una gioia in un complicato inizio di... ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinaleNel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il... Tutto quello che riguarda ATP Miami 2026 Musetti punta il derby... Temi più discussi: Sorteggio ATP Miami 2026: orario, teste di serie, possibili avversari di Sinner turno per turno; ATP Miami: Djokovic dà forfait. Musetti testa di serie n.4; Questo è l'ordine dei testa di serie al Miami Open 2026; ATP e WTA Miami 2026: ufficiali tutte le wild card, data e ora del sorteggio. ATP Miami Open 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Dzumhur o un qualificato al primo turnoSorteggiato il tabellone del Miami Open 2026: Sinner guida la truppa azzurra con Musetti, Cobolli e Darderi teste di serie ... fanpage.it ATP Miami 2026, Musetti punta il derby con Cobolli e sogna la semifinale con AlcarazIl sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP di Miami 2026. Lorenzo Musetti, grazie al forfait di Novak ... oasport.it Tennis: il tabellone di Miami, Sinner al 2/o turno con Dzumhur o un qualificato. Per Musetti un qualificato, possibile esordio con Fonseca per Alcaraz. #ANSA - facebook.com facebook È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami, questi gli eventuali secondi turni degli azzurri: Sinner - Dzumhur/qualificato Musetti - qualificato/lucky loser Cobolli - Dimitrov/Collignon Darderi - Giron/qualificato Berrettini - Bublik Arnaldi - Shelton x.com