L’imperatrice Sissi fuori dagli schemi Al Feronia c’è Federica Luna Vincenti

Domenica al teatro Feronia di San Severino, Federica Luna Vincenti ha portato in scena una versione diversa della leggendaria Sissi. Lo spettacolo, scritto e diretto da Roberto Cavosi, ha messo in discussione l’immagine romantica dell’imperatrice, facendola uscire dai soliti schemi. Sul palco, Vincenti ha interpretato una donna tormentata, tra carne, pensiero e ribellione, offrendo al pubblico un ritratto più crudo e attuale di Elisabetta d’Austria.

Una gabbia dorata può diventare un campo di battaglia dell’anima. Domenica, al teatro Feronia di San Severino, la leggenda di Sissi si spoglia dei velluti dell’iconografia romantica per rivelarsi carne, pensiero e ribellione: Sissi, l’imperatrice, nuovo lavoro scritto e diretto da Roberto Cavosi, con protagonista Federica Luna Vincenti, promette di scuotere lo spettatore con un ritratto potente, inquieto e sorprendentemente moderno di Elisabetta d’Austria. Inserito nella stagione in abbonamento proposta dal Comune in collaborazione con AMAT, con il contributo di MiC e Regione, lo spettacolo va in scena alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’imperatrice Sissi fuori dagli schemi. Al Feronia c’è Federica Luna Vincenti Approfondimenti su Feronia Teatro Sissi l’imperatrice al Teatro India Dal 27 gennaio al 1 febbraio, il Teatro India ospita Sissi: il volto ribelle dell’Imperatrice al Teatro India Dal 27 gennaio al 1° febbraio 2026, il Teatro India di Roma ospita Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Feronia Teatro Argomenti discussi: Sissi l’imperatrice incanta Roma; Sissi l’imperatrice e i prossimi appuntamenti di Scena Contemporanea e Teatro Ragazzi allo Sperimentale e alle Muse di Ancona. L’imperatrice Sissi fuori dagli schemi. Al Feronia c’è Federica Luna VincentiUna gabbia dorata può diventare un campo di battaglia dell’anima. Domenica, al teatro Feronia di San Severino, la leggenda ... ilrestodelcarlino.it Sissi l’imperatrice, per la stagione di prosa il ritratto di Elisabetta d’AustriaIl cartellone di prosa di Restare accesi, la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro comunale, prosegue domani, martedì 3 febbraio, con Sissi l’imperatrice, un ritratto intimo e moderno dell’imperatric ... leccesette.it Appuntamento oggi 3 febbraio con lo spettacolo di Federica Luna Vincent - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.