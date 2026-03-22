Il Sassuolo di Fabio Grosso ottiene un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus di Spalletti, interrompendo la serie di vittorie dei bianconeri. Berardi, autore di un gol, invita a lasciar perdere le critiche e a puntare ai 50 punti in classifica. La partita, considerata importante per la corsa salvezza, ha visto i neroverdi resistere alle offensive della Juventus, portando a casa un risultato che rafforza il morale del team.

Il Sassuolo di Fabio Grosso strappa un punto d’oro all’ Allianz Stadium, frenando la rincorsa Champions della Juventus di Spalletti e mettendo a tacere le polemiche esterne sulla competitività neroverde. Il capitano Domenico Berardi, autore di una prestazione di sacrificio nel 1-1 finale valevole per la 30ª giornata, ha rispedito al mittente le etichette di “Scansuolo” che storicamente accompagnano i confronti con i bianconeri. “La gente parla troppo, ma a noi non interessa. Oggi abbiamo centrato il risultato e siamo orgogliosi della prova collettiva”, ha dichiarato il numero 10 ai microfoni di DAZN nel post-partita, rivendicando l’integrità professionale del gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Berardi scuote il Sassuolo: “Zittite le critiche, ora miriamo ai 50 punti”

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