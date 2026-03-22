Berardi scuote il Sassuolo | Zittite le critiche ora miriamo ai 50 punti
Il Sassuolo di Fabio Grosso ottiene un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus di Spalletti, interrompendo la serie di vittorie dei bianconeri. Berardi, autore di un gol, invita a lasciar perdere le critiche e a puntare ai 50 punti in classifica. La partita, considerata importante per la corsa salvezza, ha visto i neroverdi resistere alle offensive della Juventus, portando a casa un risultato che rafforza il morale del team.
Il Sassuolo di Fabio Grosso strappa un punto d’oro all’ Allianz Stadium, frenando la rincorsa Champions della Juventus di Spalletti e mettendo a tacere le polemiche esterne sulla competitività neroverde. Il capitano Domenico Berardi, autore di una prestazione di sacrificio nel 1-1 finale valevole per la 30ª giornata, ha rispedito al mittente le etichette di “Scansuolo” che storicamente accompagnano i confronti con i bianconeri. “La gente parla troppo, ma a noi non interessa. Oggi abbiamo centrato il risultato e siamo orgogliosi della prova collettiva”, ha dichiarato il numero 10 ai microfoni di DAZN nel post-partita, rivendicando l’integrità professionale del gruppo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Articoli correlati
Leggi anche: Il Pisa sprofonda in casa contro il Sassuolo (1-3), Berardi apre le danze e Konè
Leggi anche: Sassuolo-Verona, le pagelle: Berardi velenoso come un cobra, 7,5. Nelsson colabrodo, 4,5
Berardi Is Back! | Top Moment | Atalanta-Sassuolo | Serie A 2025/26
Una selezione di notizie su Berardi scuote
Argomenti discussi: Juve-Sassuolo il comunicato scuote la vigilia | Isolati i soggetti con sintomi.
Juventus-Sassuolo 1-1, Berardi: Bravi a fare una partita di sacrificio, Muric non lo scopriamo oggiOltre a Muric, anche Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-Sassuolo 1-1. Il capitano neroverde ha detto: Dare il premio di migliore in campo a Muric è giusto, è ... canalesassuolo.it
Sassuolo oltre le assenze, Berardi: Siamo venuti a giocarcela. Muric? Non lo scopriamo oggiIl capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida che i neroverdi hanno pareggiato a Torino, contro. tuttomercatoweb.com