Il Pisa sprofonda in casa contro il Sassuolo 1-3 Berardi apre le danze e Konè

Il Pisa perde in casa contro il Sassuolo con un risultato di 1-3. Berardi apre le marcature già nel primo tempo, seguito dall'autogol di Caracciolo. Nella ripresa, Aebischer segna il secondo gol per gli ospiti, poi Koné chiude i conti al 13’. La squadra di casa fatica a trovare il ritmo giusto e subisce anche in questa partita.
PISA-SASSUOLO 1-3 MARCATORI: 25'pt Berardi, 46'pt aut. Caracciolo, 6'st Aebischer, 13'st Koné. PISA (3-4-2-1): Scuffet 6; Canestrelli 5.5 (1'st Leris 6), Caracciolo 5, Bozhinov 5.5; Touré 5.5, Aebischer 6.5, Marin 5 (1'st Durosinmi 5.5), Angori 6 (40'st Stengs sv); Tramoni 5.5, Moreo 5 (24'st Stojilkovic 5.5); Meister 5 (1'st Loyola 5.5). In panchina: Nicolas, Guizzo, Hojholt, Akinsanmiro, Coppola, Piccinini, Lorran. Allenatore: Gilardino 5.5. SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 7, Muharemovic 6.5, Doig 5.5; Koné 7 (28'st Lipani 6), Matic 7, Thorstvedt 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
