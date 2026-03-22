"> Il Real Madrid si prepara al derby contro l’Atletico Madrid. Il Real Madrid ha recentemente ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il tanto atteso derby contro l’Atletico Madrid, in programma domenica allo stadio Santiago Bernabeu. La partita non è solo un confronto tra cugini, ma rappresenta anche un momento cruciale nella stagione di entrambe le squadre. Con il supporto di migliaia di tifosi, l’atmosfera sarà senza dubbio elettrica. L’importanza del derby. Il derby di Madrid è uno dei più sentiti e storici nel calcio mondiale. Ogni volta che queste due squadre si affrontano, c’è sempre un’atmosfera di festa che coinvolge non solo i tifosi, ma anche i giocatori, i dirigenti e tutti gli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bellingham torna in campo: Real Madrid annuncia la squadra per il derby contro l’Atletico.

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