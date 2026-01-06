Il 8 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputerà la semifinale di Supercoppa tra Atletico Madrid e Real Madrid, un derby madrileno che determinerà la seconda finalista della competizione. In questa pagina troverai le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati, offrendo un’analisi obiettiva di una sfida che appassiona i tifosi di calcio spagnolo. Un'occasione per seguire un incontro di grande rilevanza nel panorama nazionale.

La seconda semifinale di Supercopa è un regalo per tutti gli appassionati di calcio spagnolo: potremo vedere uno splendido derby, anche se la cornice non sarà quella del Bernabeu o del Metropolitano. Atletico Madrid e Real Madrid si sfideranno a Jeddah e si contenderanno un posto in finale: i Blancos sono arrivati secondi l’anno scorso, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Real Madrid (Supercopa, 08-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Derby madrileno per decidere la seconda finalista

